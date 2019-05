DOUGLAS TRIELLI

O secretário de Estado de Fazenda Rogério Gallo afirmou que a recuperação de Mato Grosso tem sido afetada pelas dificuldades do cenário econômico do País.

Segundo ele, a melhora tem sido mais lenta que o esperado.

“A recuperação econômica está sendo mais lenta. Havia uma grande expectativa do Governo Federal na aprovação de medidas que pudessem impactar no humor do mercado e o aquecimento mais forte da economia”, afirmou.

“A gente já vê que essa confiança dos investidores tem reduzido. Há certo desaquecimento da nossa economia”, disse.

No Estado, a lentidão na melhora da economia tem dificultado o Executivo na redução do déficit financeiro.

Conforme dados, o Governo fechou o mês de abril de 2019 com um déficit de R$ 72,8 milhões. O valor é a somatória de tudo que foi arrecadado, o que foi pago e as despesas não pagas no mês.

Em março, o déficit havia sido de R$ 60,9 milhões e vinha caindo mês a mês até então.

“A perspectiva do crescimento do ICMS ainda está muito contido, frente ao que seria possível de ser arrecadado em uma economia aquecida. Então, infelizmente, ainda não estamos com a economia no ritmo que todos nós gostaríamos”, disse Gallo.

“Óbvio que isso não está refletido no campo. Temos uma produção de soja pujante e acho que esta safra será recorde. E isso se refletiu na arrecadação do Fethab, que foi feito em janeiro. Mas os outros recursos ainda não chegaram ao esperado”, completou.

