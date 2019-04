DE TERRA NOTICIAS



Desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado no sistema de pontos corridos, em 2003, jamais houve tanto público nos estádios na rodada inicial da competição como se viu agora, com os jogos do sábado (27) e domingo. A média de presentes nas dez partidas realizadas no fim de semana ficou em 21.350. Ou seja, mais de 200 mil pessoas compareceram às partidas.

Antes, o recorde pertencia ao campeonato de 2017, com média de 16.859 torcedores na primeira rodada.

O jogo em que o Flamengo venceu o Cruzeiro por 3 a 1, no sábado, foi o que teve mais público nesse começo de Brasileiro, com 35.016 presentes no Maracanã.

Em segundo lugar, o clássico matinal de domingo entre Grêmio e Santos, em Porto Alegre. Empolgados com a vitória do time gaúcho no meio de semana sobre o Libertad, no Paraguai, pela Libertadores, torcedores gremistas foram em peso prestigiar o time.

Ao todo, 34.291 pessoas estiveram na Arena do Grêmio, contando, claro, com a parcela de santistas que viram sua equipe vencer por 2 a 1.

Também muito concorrido, Bahia 3 x 2 Corinthians, na Fonte Nova, por pouco não chegou à casa dos 30 mil – registrou 29.294 presentes.

Veja qual o público presente de cada jogo da primeira rodada do Brasileiro de 2019:

Flamengo 3 x 1 Cruzeiro (Maracanã) – 35.016

Grêmio 1 x 2 Santos (Arena do Grêmio) – 34.291

Bahia 3 x 2 Corinthians (Fonte Nova) – 29.294

Palmeiras 4 x 0 Fortaleza (Allianz Parque) – 26.701

São Paulo 2 x 0 Botafogo (Morumbi) – 26.533

Fluminense 0 x 1 Goiás (Maracanã) – 17.420

Athletico-PR 4 x 1 Vasco (Arena da baixada) – 12.939

Ceará 4 x 0 CSA (Castelão) – 12.550

Atlético-MG 2 x 1 Avaí (Independência) – 10.531

Chapecoense 2 x 0 Internacional (Arena Condá) – 8.231

TOTAL: 213.506

