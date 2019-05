do Terra noticias



Referência do Internacional no setor ofensivo, Paolo Guerrero foi personagem do jogo no Allianz Parque.

Sem participar muito no quesito bola, o peruano esteve presente em quase todas as confusões dentro de campo e saiu irritado com tudo e todos da casa alviverde.

Na conversa com a imprensa, o camisa 9 reclamou de pênalti em lance com Luan na etapa final e ainda cornetou Dudu, atacante do adversário, que na sua opinião, foi protegido pelo árbitro.

'Acho que fizemos um grande jogo. O Palmeiras teve chance no gol de escanteio. Dominamos, fomos muito superiores. Infelizmente tomamos o gol de escanteio. É difícil jogar contra 12 jogadores.

São 11 do Palmeiras mais o juiz. Incrível. Falta para o Dudu. Das 10 bolas dele, nove, todas caindo. Depois não marcou o pênalti. Perguntei para ele (o árbitro) e disse 'foi normal'. Por favor, repitam a jogada, dá para ver o pênalti', esbravejou o atleta.

O Internacional volta a campo pelo Brasileirão no próximo fim de semana. No Beira-Rio, a equipe de Odair Hellmann encara o Cruzeiro.

