Um estudo da empresa de marketing esportivo 'Sports Value' revelou os vinte clubes mais endividados do futebol brasileiro, em 2018. O déficit total soma agora R$ 6,9 bilhões. Quem lidera o ranking é o Botafogo, com uma dívida de R$ 730,6 milhões. Vitória, Goiás, Chapecoense e Ceará são os clubes com as menores dívidas.

Confira, na sequência, os dados.

O Botafogo lidera o ranking dos mais endividados do futebol brasileiro com déficit no valor de R$ 730,6 milhões.

O Internacional é o segundo colocado com R$ 668,5 milhões em dívidas.

Em terceiro vem o Fluminense, com uma dívida de R$ 629 milhões.

Em quarto lugar, o Atlético-MG soma R$ 595 milhões em dívidas

Outro clube carioca completa o top

5. O Vasco acumula dívida de R$R$ 530,9 milhões.

6º lugar: Corinthians, com dívida de R$ 476,6 milhões

7º lugar: Palmeiras, com dívida de R$ 463 milhões

8º lugar: Cruzeiro, com dívida de R$ 445 milhões

9º lugar: Santos, com dívida de R$ 407,9 milhões

10ºlugar: Flamengo. Dívida: R$ 357,5 milhões

11º lugar: Grêmio, com dívida de R$ 296,6 milhões

12º lugar: Athletico-PR, que deve R$ 296,3 milhões.

13º lugar: São Paulo. Dívida de R$ 270,4 milhões

14º lugar: Coritiba. Dívida R$ 241,8 milhões

15º lugar: Sport. Dívida: R$ 174,9 milhões

16º lugar: Bahia. Dívida: R$ 167,4 milhões

17º lugar: Vitória. Dívida: R$50 milhões.

18º lugar: Goiás. Dívida: R$ 45,1 milhões.

19º lugar: Chapecoense. Dívida R$ 42,6 milhões;

Fechando a lista, em 20º lugar, está o Ceará, que deve R$ 12,6 milhões.