A primeira vez a gente nunca esquece. Nesta quarta-feira, na Johan Cruyff Arena, o Tottenham fez história e avançou à final da Liga dos Campeões. Os Spurs venceram o Ajax por 3 a 2 em uma virada épica e conseguiram chegar até a grande decisão no dia 1º de junho, em Madrid, às 16h00 (horário de Brasília), no estádio Wanda Metropolitano.

Quem brilhou pelo lado dos ingleses foi o brasileiro Lucas. Com três gols e participação decisiva na partida, o atacante foi peça fundamental para o time comandado por Mauricio Pochettino avançar. De Ligt e Ziyech marcaram a favor do Ajax.

No primeiro tempo, a equipe de Erik tem Hag foi cirúrgica. Apesar do equilíbrio da partida, os holandeses foram mais competentes na hora de concluir as jogadas e praticamente enterraram os ingleses. Na etapa final, Mauricio Pochettino colocou um time mais ofensivo, e conseguiu o placar que lhe era favorável.

Apesar do equilíbrio, Ajax é mais eficiente e amplia vantagem

O Ajax começou com tudo em cima do Tottenham. Logo aos três minutos, Tadic bateu cruzado, a bola desviou em Trippier, e Lloris espalmou Praticamente na sequência, em cobrança de escanteio, o zagueiro De Ligt subiu mais do que Dele Alli e abriu o placar.

Apesar de ter sofrido o gol, os Spurs não desistiram, e por pouco não empataram. Son escapou pela esquerda, viu Onana mal posicionado e tentou bater direto. A bola acertou a trave, voltou para Eriksen, que não conseguiu aproveitar.

A equipe londrina seguia pressionando e criando boas chances. Dele Alli serviu Son, mas pegou mal na bola e praticamente recuou para Onana. Em outra chegada, Lucas avançou com a redonda e deixou para Eriksen, que parou mais uma vez no goleiro.

Apostando nos contra-ataques e no bom toque de bola, os donos da casa quase ampliaram aos 30 minutos. Tadic recebeu pela esquerda, driblou Alderweireld e bateu cruzado. A bola passou tirando tinta da trave de Lloris. Cinco minutos depois, o Ajax ampliou. Van de Beek acionou Tadic, que rolou para Ziyech marcar o segundo.

Tottenham reage, vira e escreve a história

Na etapa final, o time inglês começou bem melhor e conseguiu descontar aos dez minutos. Lucas tocou no meio, Dele Alli saiu em disparada, cortou o defensor. Na dividida, o brasileiro chegou, invadiu a área e bateu com a perna esquerda na saída de Onana.

Quatro minutos depois, o Tottenham conseguiu o empate. Trippier cruzou na pequena área, Llorente desviou, mas Onana defendeu. Porém, Schone se atrapalhou com Onana, Lucas recuperou, puxou para a perna esquerda e estufou as redes, deixando tudo igual e a um gol da classificação.

Com o apagão, o Ajax voltou a levar perigo. Tadic recebeu na esquerda, Zyiech bateu com a perna esquerda, mas a bola saiu pela linha de fundo. Logo depois, foi a vez dos Spurs quase marcarem o terceiro. Lucas tentou o desvio de cabeça após o cruzamento. A redonda voltou, e o brasileiro bateu. Para a sorte dos mandantes, houve desvio de De Ligt.

Os holandeses mais uma vez tiveram uma grande oportunidade de definir o confronto. Van de Beek ajeitou para Ziyech, que bateu rasteiro e acertou a trave. Aos 41 minutos, o Tottenham teve a bola do jogo. Após escanteio, Vertonghen cabeceou, Onana defendeu. No rebote, o zagueiro pecou pela falta de qualidade no chute, e a finalização saiu fraca.

Fonte https://www.terra.com.br/esportes/futebol/internacional/liga-dos-campeoes/tottenham-faz-milagre-vence-ajax-e-avanca-a-final-da-liga-dos-campeoes,1d6eb9cae68ee67470089dbfe35aac70bvbfbbjx.html