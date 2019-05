do Terra noticias



O PSG aceita vender Neymar se o Real Madrid ceder James Rodríguez, atualmente emprestado ao Bayern de Munique, mais a quantia de 350 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão), segundo o jornal alemão Sports Bild. O presidente dos merengues, Florentino Pérez, estaria inclinado em aceitar a proposta.

Novo PSG

Ainda de acordo com a publicação, James Rodríguez comenta internamente com os seus companheiros de Bayern de Munique que vai jogar no PSG na próxima temporada. O colombiano não está nos planos de Zinedi

O que diz o Bayern

O diretor geral do Bayern, o ex-jogador e ídolo do clube, Karl-Heinz Rummenigge declarou que ainda não conversou com James sobre uma possível saída e que se dependesse dele, o colombiano permanece na equipe. A imprensa alemã noticiou que James teve problemas com o treinador Niko Kovac no início da temporada.

Má fase

A temporada de Neymar não está boa. O brasileiro perdeu boa parte da temporada por conta de uma lesão no pé, foi criticado por ter passado o Carnaval no Rio de Janeiro e, em sua volta aos gramados, agrediu um torcedor após o vice do PSG na Copa da França, além disso o PSG foi eliminado da Copa da Liga Francesa e da Liga dos Campeões.

ne Zidane para a próxima temporada.

Fonte https://www.terra.com.br/esportes/lance/psg-pede-r-15-bilhao-mais-james-rodriguez-para-o-real-por-neymar,49bd8af1e0df655be0e946d354020e15lmj0lldg.html