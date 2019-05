de O DIA



O Flamengo empatou com o Peñarol por 0 a 0 e garantiu a classificação para as oitavas de final da Libertadores.

O duelo do Uruguai teria sido observado por um profissional da CBF. De acordo com o comentarista Felippe Facincani, observador da seleção brasileira, foi ao jogo para observar três jogadores do Flamengo.

"A informação que eu tenho é de que a seleção brasileira está observando três jogadores do Flamengo. Seria o Éverton Ribeiro, o Bruno Henrique e o Gabigol", afirmou o comentarista.

O Flamengo volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro neste domingo. O adversário será a Chapecoense, no Maracanã.