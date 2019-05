do TERRA NOTICIAS



Em duelo equilibrado, Corinthians e Grêmio empataram em 0 a 0, neste sábado, pela quarta rodada do Brasileirão. A partida disputada na Arena, em Itaquera, foi marcada pela forte marcação de ambos os lados e poucas chances claras de gol. O Grêmio teve um pênalti anotado a seu favor na primeira etapa anulado pela intervenção do árbitro de vídeo. Com cinco pontos, o Timão é provisoriamente o oitavo colocado do torneio nacional.

Na próxima rodada, o time de Carille visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada, no domingo, às 16h. Antes, recebe o Flamengo, na quarta pela Copa do Brasil. Também no domingo, o Grêmio, encara o Ceará, no Castelão, às 19h. Os gaúchos somam dois pontos e ocupam a 17ª colocação, no Z4.

Poucas chances

O início de jogo em Itaquera foi de predomínio dos sistemas de marcação de ambos os lados. O Grêmio tinha mais posse de bola, trocava passes, mas não encontrava espaços para finalizar. Muito previsível, o Corinthians esperava uma chance de contra-atacar com velocidade, mas pecava na distribuição das jogadas.

Jogo esquenta

Aos 35, o Timão conseguiu finalmente encaixar um contra-golpe com Clayson, que roubou a bola no campo de defesa corintiano, arrancou pela esquerda e cruzou na medida para Boselli. O atacante finalizou bem de cabeça, mas Paulo Victor fez grande defesa. A resposta tricolor veio em cobrança de falta de Luan na trave direita, alguns minutos depois. O árbitro Marcelo de Lima Henrique chegou a marcar um pênalti a favor do Grêmio quando Everton chutou a bola no braço esquerdo de Fagner. O lance, entretanto, foi anulado após a checagem do vídeo.

Entrou e mostrou serviço

No intervalo, Carille sacou Boselli, que participou pouco para a entrada de Vagner Love. E o camisa 9 obrigou Paulo Victor a fazer duas grandes defesas com menos de dois minutos de bola rolando.

Timão melhor

O Corinthians subiu de produção na segunda etapa. A maior posse de bola continuava sendo dos gaúchos mas os donos da casa passaram a ser mais efetivos nas chegadas ao ataque, em especial pelas pontas, com Fagner e Clayson. Mateus Vital perdeu grande chance de abrir o placar ao furar livre dentro da área em cruzamento rasteiro do lateral-direito do Timão. A melhor chance dos visitantes foi um chute rasteiro de Luan defendido por Cássio.

Faltou caprichar

A partida manteve a mesma dinâmica até o apito final. Sem finalizações certeiras, de ambos os lados, o empate persistiu. O Grêmio continua em busca da primeira vitória na competição.

