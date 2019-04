DA ASSESSORIA



A Plaenge foi considerada a maior e melhor construtora do Sul do País pelo ranking “Valor 1000”, produzido anualmente pelo jornal Valor Econômico.

A empresa integra o seleto grupo das dez melhores do Brasil no seu segmento e entre os critérios financeiros é a 5ª construtora com maior rentabilidade e liquidez corrente do País. Para 2019, a empresa planeja o lançamento de 21 empreendimentos.

Entre as novidades para este ano está a chegada a Campinas, cidade foi escolhida para receber o primeiro empreendimento no Estado de São Paulo. Um dos bairros mais cobiçados do município, o Cambuí, foi escolhido para o primeiro lançamento da construtora.

O empreendimento de alto padrão contará com a expertise de 49 anos da Plaenge. Com concepção inovadora, é assinado pelas arquitetas Paula Sauer e Roberta Homem de Mello, da S-HM Arquitetura, uma grife campineira e estará localizado na Rua Maria Monteiro, em frente ao Clube Regatas e ao Tênis Clube de Campinas

A localização é um elemento fundamental do empreendimento. O Cambuí reúne charme, proximidade, serviços e alta gastronomia, por isso receberá este lançamento nos próximos meses.

Campinas

Campinas foi a escolhida para receber o primeiro empreendimento da empresa no estado de São Paulo em função do grande potencial e dinamismo de sua economia, pela modernidade e ar cosmopolita que a metrópole apresenta.

A empresa

A Plaenge tem atuação internacional no Brasil e no Chile, e o plano é repetir em Campinas a história de sucesso em todas regiões onde atua. Fundada há 49 anos no Paraná, a Plaenge já entregou 380 torres em diversos estados do Brasil e Chile.