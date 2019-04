DA REDAÇÃO



Três suspeitos do assassinato brutal de um casal na cidade de Sorriso (a 420 km de Cuiabá) foram presos pela Polícia Civil, em cumprimento de mandados de prisão temporária, nesta quarta-feira (17).

Os suspeitos, S. B., 34 anos, G. S. M., 21 anos, e T. G. são apontados como executores das vítimas Elisângela Barradas do Nascimento e Francisco Rosa Carvalho, no dia 29 de março de 2019. Um quarto suspeito também foi identificado e é procurado.

As vítimas foram mortas com golpes de arma branca e seus corpos localizados em uma estrada vicinal aos fundos do Bairro Jardim Carolina. A mulher foi atingida com 76 golpes e o homem com 54 golpes de faca.

Os mandados de prisão foram expedidos pela Primeira Vara Criminal de Sorriso e cumpridos por policiais da Divisão de Homicídios da Delegacia de Sorriso, no Bairro São José, periferia de Sorriso.

O delegado André Eduardo Ribeiro informou que as equipes policiais continuam em diligências para prisão de um quarto envolvido diretamente na execução, que se encontra foragido até o presente momento.

As investigações apontam os quatro suspeitos executaram as vítimas em razão de dívida de drogas com traficantes da região. As duas vítimas tinham passagens por furtos.

No dia 30 de março, T. S. O. foi preso. Ele não participou diretamente do duplo homicídio, mas foi um incentivador à prática do assassinato depois que sua casa foi furtada pelas vítimas.

Leia mais sobre o assunto:

Casal é assassinado com mais de 100 golpes de faca em MT