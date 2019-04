KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

Uma mulher foi presa após agredir um funcionário e quebrar um computador de uma unidade do Programa Saúde da Família (PSF) do Bairro Jardim Industriário I, em Cuiabá. O caso ocorreu no final da manhã desta quarta-feira (17).

De acordo com o boletim de ocorrência, um funcionário informou à polícia que a mulher foi até a unidade em busca de um encaminhamento de cirurgia. O funcionário constatou que não havia nenhum pedido em nome da suspeita.

Ao ser informada de que não havia nada em seu nome, a mulher teria se alterado e começado a xingar o funcionário, além de agredi-lo fisicamente com tapas no rosto. Ela chegou, inclusive, a derrubar e quebrar o computador que estava em cima da mesa.

A suspeita foi localizada em sua casa e encaminhada, junto com a vítima, até a Central de Flagrantes para o registro da ocorrência.

A mulher vai responder pelos crimes de injúria, dano ao patrimônio e desacato contra funcionário público.