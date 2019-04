DA REDAÇÃO



A Polícia Judiciária Civil, através da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), cumpriu o mandado de prisão preventiva contra J.N.D., 22, na nesta quinta-feira (18) em Cuiabá.

O suspeito era considerado foragido da Justiça e estava com a ordem de prisão decretada pela 13ª Vara Criminal de Cuiabá, pelo crime de tráfico de drogas.

Assim que a equipe da Decon foi acionada da ordem de prisão, deu início as diligências não conseguindo localizar o procurado nem em sua residência e nem em seu local de trabalho.

Em continuidade as diligências, os policiais conseguiram informações sobre o novo local de trabalho do suspeito, um comércio no bairro Centro Norte, onde foi realizada a sua prisão. Após ser detido, o preso foi encaminhado a delegacia e apresentado a autoridade para as providências cabíveis.