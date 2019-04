Os carros apreendidos na manhã desta sexta-feira pelos PMs do 10º Batalhão

A Polícia Militar apreendeu, na manhã desta sexta-feira (19), quatro veículos roubados que estavam escondidos dentro de um imóvel no Bairro Goiabeiras, em Cuiabá.

Entre os veículos, estava a Toyota SW4 roubada da empresária A.M.C, na última quarta-feira (17), no estacionamento da Doceria Magrello, no Jardim Cuiabá.

Os outros três carros são um Fiat Pálio prateado, uma Saveiro branca e uma camionete Toyota Hilux branca. Segundo a PM, o Pálio foi o carro usado para dar cobertura ao homem que roubou A.M.C..

Além dos carros, os policiais ainda apreenderam diversas placas. A checagem mostrou que algumas delas tinham queixa de roubo ou furto e outras eram de veículos identificados em roubos na Capital.

As apreensões aconteceram depois que policiais militares do 10º Batalhão receberam uma informação de que havia uma movimentação estranha de veículos em uma casa nas proximidades do Hospital Militar, em um local onde antes funcionava uma academia de ginástica.

O curioso é que o esconderijo fica a cerca de um quilômetro de onde aconteceu o assalto à empresária. Além do portão da frente, que era coberto por uma proteção, ainda havia um segundo portão preto totalmente vedado e que dava acesso ao esconderijo.

O roubo

De acordo com o boletim de ocorrência, o roubo à empresária aconteceu por volta das 13h, no estacionamento da Doceria Magrello.

As imagens do circuito de monitoramento interno do estabelecimento registraram o momento em que o ladrão aborda A.M.C., que havia acabado de chegar ao local.

Ela estava retirando um bebê da cadeira, no banco traseiro, quando foi abordada. Outras duas crianças que estavam com ela já haviam saído do veículo.

Conforme o BO, a empresária relatou que o ladrão encostou a arma em sua barriga e anunciou o assalto. Ele pediu as chaves do carro, assumiu o volante e fugiu em alta velocidade.

A mulher disse ainda que o criminoso estava com apoio de um veículo Fiat Pálio.

O veículo da vítima possuía rastreador, mas o sinal foi bloqueado por um equipamento usado pelos bandidos.

