DA REDAÇÃO



Um casal procurado no Estado do Tocantins foi recapturado pela Polícia Civil, no município de Rondonópolis (212 km de Cuiabá), na última sexta-feira (18).

Milton Bento da Luz fugiu da Casa de Prisão Provisória (CPP) Paraíso do Tocantins, no dia 1 de novembro de 2018, após romper as grades do teto da cela.

Sua mulher, Ana Carla da Silva Gonçalves também foi recapturada.

As prisões foram realizadas depois de informações recebidas pela Polícia Civil do Tocantins, por meio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais – DEIC, Núcleo Paraíso do Tocantins, repassadas a Delegacia de Roubos e Furtos (Derf) do município.

O casal estava morando no bairro Vila Mineira. A mulher usava nome falso e apresentou documento de identidade falso com o nome Maria Clara da Silva. Seu marido era responsável por comandar, de dentro do presídio, o tráfico de drogas na região do Vale do Araguaia (TO). Ele tem condenação por tráfico interestadual de drogas.

O suspeito é um dos 62 criminosos presos da operação Intramuros, da Polícia Civil do Tocantins, que investiga 75 criminosos.

Os mandados de prisão foram expedidos 1ª Vara Criminal de Paraíso do Tocantins, em março e novembro de 2018.