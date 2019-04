Polícia Militar foi até a casa do suspeito e o prendeu

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um homem de 47 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (22), acusado de estuprar a própria filha de 13 anos no Bairro Pedra 90, em Cuiabá.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime foi denunciado pela própria menor, que mandou uma mensagem de celular para a mãe, que mora em outra cidade.

A mulher relata que imediatamente ligou para a atual esposa do suspeito e quesitonou a respeito da mensagem. A mulher disse que era verdade, que também havia tomado conhecimento e que a menor lhe mostrou um pedaço de papel higiênico sujo com sangue.

A mãe da menor informou que saiu imediatamente da cidade onde mora. Ela chegou na Capital por volta das 21h, foi até a casa do homem e pegou a garota.

Mãe e filha então foram até a Central de Flagrantes da Polícia Militar para registrar o boletim de ocorrência.

Na sequência, a PM ainda foi até a casa do pai da menina e prendeu o suspeito, que negou os abusos.

De acordo com a menina, o pai praticou sexo anal com ela e, por isso, estaria com muitas dores.

O B.O. ainda diz que a esposa do suspeito informou que o homem confessou o crime para seus familiares, inclusive que queria o perdão da filha.

O caso está sendo investigado.