KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

Três homens roubaram uma relojoaria no Bairro CPA II, em Cuiabá, na manhã desta quinta-feira (25). Dois suspeitos estavam armados e renderam funcionários da loja. Parte da ação foi filmada pelo circuito interno de segurança.

De acordo com informações da Polícia Militar, populares acionaram os policiais depois que notaram uma movimentação estanha dentro do estabelecimento.

Testemunhas informaram que três homens, dois deles armados, entraram na relojoaria e anunciaram o assalto. Antes eles haviam rendido um policial militar que estava perto do local e levaram sua arma, uma pistola calibre 380 com 15 munições.

Celulares dos funcionários e produtos da loja, como relógios e jóias, também foram roubados. De acordo com as vítimas, os três fugiram do local em um Fiat Argo Branco.

Câmeras do circuito interno de segurança da loja registraram o início da ação. No vídeo, um dos suspeitos entra na loja e aponta a arma para um dos funcionários, que deita no chão com as mãos na cabeça. Pelo outro lado, outro homem entra e pega os pertences dos bolsos da calça da vítima.

Até o momento ninguém foi preso. O caso será investigado pela Polícia Civil.

