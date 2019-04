Material foi apreendido junto com suspeito dentro da residência

DA REDAÇÃO



Policiais militares prenderam nesta quinta-feira (26.04), um homem de 35 anos no bairro Jardim dos Ipês, em Cuiabá. Ele estava em uma residência conhecida pela venda e consumo de entorpecente. No local foram encontradas duas máquinas de contar notas de dinheiro, dentro da geladeira junto com rádios comunicadores.

Os militares chegaram no local por meio de denuncia e abordaram T.F.T.C., que tentou se esquivar para dentro da residência.

Na casa os agentes identificaram um prato com resquício de entorpecente, além de porções de maconha e basta base de cocaína. Encontraram ainda as munições de calibres 380 e 38 em vários cômodos, além de dinheiro, balança, ácido bórico.

Os policiais descobriram que os rádios comunicadores estavam na frequência da PM e as máquinas de contar dinheiro haviam sido furtadas, em dezembro de 2018 de uma propriedade comercial do bairro. O homem e o material apreendido foram encaminhados à delegacia.