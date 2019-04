DA REDAÇÃO



Um crime de latrocínio ocorrido na cidade de Campos de Júlio foi esclarecido pela Polícia Judiciária Civil, com identificação de todos os suspeitos e a prisão de dois dos envolvidos. Os suspeitos E. J. S. O. (apontado como mentor do crime) e E. S. S. tiveram ordens de prisão preventiva cumpridas na sexta-feira (26) em Campo Novo do Parecis.

As investigações realizadas pela Delegacia de Campos de Júlio contaram com apoio do Núcleo de Inteligência de Pontes e Lacerda e equipes das Delegacias de Comodoro e Campo Novo dos Parecis.

O crime que vitimou Cícero Pereira Soares, conhecido como “Diária”, ocorreu na madrugada de 20 de julho de 2018, em um hotel na cidade de Campos de Júlio, local em que a vítima estava hospedada.

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Gilson do Carmo Silveira, a princípio o crime não tinha vestígios de autoria, contudo, nas várias diligências realizadas pelos investigadores da Delegacia de Campos de Júlio, depoimento de testemunhas, bem como técnicas de investigação utilizando tecnologia, foi possível chegar aos autores do crime.

Segundo as investigações, a vítima era homossexual e mantinha um relacionamento amoroso duradouro com o suspeito E. J., apontado como mentor intelectual do crime. O roubo seguido de morte contou também com a participação de L. T. S. e E. S. S., que vieram de Campo Novo dos Parecis, para atuar no crime. Todos os envolvidos teriam envolvimento com uma facção criminosa atuante em diversos crimes.

“Na ganância por dinheiro, o suspeito atraiu a vítima para uma noite sexual, porém tudo não passava de um engodo para o fim específico de roubar a vítima. Foi um crime bárbaro e hediondo que trouxe comoção entre os munícipes, haja vista a vítima ser muito conhecida e querida na cidade” disse o delegado.

Após o crime, os criminosos retornaram para suas respectivas residências com roupas, bolsa, carteira, documentos e dinheiro da vitima. Diante das coletas de elementos informativos, provas e indícios apurados, o delegado, Gilson Silveira do Carmo, representou pela prisão preventiva dos suspeitos, as quais foram decretas pela Justiça.

Com a expedição dos mandados de prisão preventiva, as equipes policiais realizaram a prisão dos suspeitos E. J. e E. S. S., no município de Campo Novo do Parecis.