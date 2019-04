DA REDAÇÃO



Três homens foram presos e uma carreta foi recuperada nesta sexta-feira (26) por policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar de Várzea Grande, na Rodovia dos Imigrantes. O veículo tinha sido roubado no último dia 24, em Rondonópolis.

Os suspeitos R.M.S., 36 anos, C.M.D.D. 34 anos e T.G.S. 34 anos, foram presos após a PM receber denúncias de que a carreta estacionada na rodovia tinha sido roubada. O número do chassi do veículo estava adulterado. A carreta transportava farelo de soja.

A carreta, que teve o painel danificado devido a retirada do rastreador de sinal do veículo, seria levada pelo trio até o município de Nobres. Um dos suspeitos chegou a receber R$ 500 para executar o serviço. Outro suspeito detido teve o veículo Pick Up Fiat Strada apreendido após confessar que foi pago para fazer a escolta da carreta até Nobres. Na ação, a polícia recuperou a carreta, apreendeu o veículo Pick Up Fiat Strada e dois reboques.

O roubo da carreta aconteceu em Rondonópolis. O motorista e proprietário da carreta Scania ficou sob a ameaça dos criminosos por 12 horas em cárcere privado. Os três suspeitos foram presos e encaminhados à delegacia por crimes de receptação e adulteração de sinal de veículo automotor. A Polícia Militar repassou os nomes das pessoas que contrataram os suspeitos para Polícia Civil prosseguir com as investigações do caso.