ANA FLÁVIA CORRÊA

GAZETA DIGITAL

Um homem de 41 anos foi preso na madrugada deste domingo (28) acusado de agredir sua companheira. O fato aconteceu no bairro Serra Dourada, em Rondonópolis (212 km de Cuiabá).

A denúncia foi feita pela filha do casal. De acordo com o registro, o pai chegou em casa por volta de 1h30 e sua mãe às 2h. Ele a enforcou e a jogou contra a parede.

Quando a Polícia Militar (PM) chegou no local, encontrou a vítima desacordada no banheiro com um corte na região na cabeça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a encaminhou para o pronto atendimento da região.

O suspeito foi detido e encaminhado para delegacia para providências.