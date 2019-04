CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

A Polícia Militar prendeu, na noite de sábado (27), dois assaltantes - identificados como C.S.B., de 18 anos e J.V.C.D.S., de 32 anos - acusados de terem participado de uma troca de tiros com o soldado da PM, Ricardo Siqueira Sales, na pizzaria “Caza da Pizza”, no bairro Dom Aquino, em Cuiabá.

A dupla teria tentado furtar o carro do soldado da PM – que é filho do secretário de Ordem Pública de Cuiabá, coronel Leovaldo Sales. O caso ocorreu na noite de sexta-feira (26). Na ação, a dupla e o policial trocaram tiros e quatro pessoas ficaram feridas.

Conforme o boletim de ocorrência, policiais militares receberam a informação de que um dos suspeitos estaria em um “foodtruck” na Avenida Beira Rio, em Cuiabá.

Ao chegarem no local e abordarem o suspeito, o adolescente C.S.B. confessou que participou do assalto na pizzaria. No entanto, disse nao ter feito disparados contra ninguém naquela noite.

Ao ser perguntado quem seria o autor dos disparos, ele afirmou ser J.V.C.D.S. e contou que o suspeito mora en um quitinete no bairro Dom Aquino.

Chegando ao local, a policial encontrou com J.V.C.D.S., que logo confessou o crime. De acordo com o relato que consta no BO, quando os policiais perguntaram a respeito da arma, contou que estava em outro endereço e levou a PM até o local. A arma, no entanto, não foi localizada pela polícia.

Segundo informações da Polícia Militar, o autor do disparo, J.V.C.D.S., possui ao menos duas passagens pela policia. Uma, em 2013, por furto. E outra em 2019, por tentativa de furto e formação de quadrilha.

A dupla foi encaminhada para a Central de Flagrantes. Lá, os dois foram reconhecidos pelas vítimas.

Entenda o caso

Na noite de sexta-feira (26), o soldado Ricardo, o pai, e outras duas pessoas foram até a pizzaria. O soldado reagiu à tentativa de assalto efetuando quatro disparos contra os ladrões, que revidaram. Ele chegou a seguir os suspeitos de carro, porém não conseguiu alcançá-los.

Segundo o registro da ocorrência, a troca de tiros deixou quatro pessoas feridas, entre elas duas meninas, uma mulher e um homem. A polícia tentou entrar em contato com as vítimas, porém sem sucesso. A informação é de que elas tiveram ferimentos leves.

Uma criança foi atingida de raspão na mão direita e a outra menina foi atingida na cabeça. A mulher teve um ferimento no ombro direito e o homem teve o ombro esquerdo perfurado por uma das balas. De acordo com informações da polícia, todos receberam atendimento médico e passam bem.

Um terceiro suspeito teria dado apoio à fuga dos outros dois que anunciaram o assalto. Ninguém foi localizado até o momento.

Cartuchos de bala foram recolhidos pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) no local e vão passar por análise. A arma do policial Ricardo Sales não foi apreendida.

Procurado pela reportagem, o secretário Leovaldo Sales informou que ele e a família estavam na pizzaria para comemorar o aniversário de sua cunhada. Ele estava acompanhado da esposa e dos dois filhos, que são policiais.

A Polícia Civil e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também estiveram no local. O secretário afirmou ainda que tanto ele quanto os filhos ficaram até o final dos atendimentos da ocorrência.

O caso será investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá.

Leia mais sobre o assunto:

Filho de secretário reage a assalto e troca tiros com ladrões