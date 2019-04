Polícia Militar prendeu a suspeita ainda no local da agressão

Uma garota de 24 anos foi presa pela Polícia Militar após invadir um condomínio no Bairro Recanto dos Pássaros, em Cuiabá, e agredir um homem de 37 e a namorada dele, de 20, com mordidas e aranhões. O episódio aconteceu na última sexta-feira (26).

De acordo com o boletim de ocorrência, a suspeita acabou imobilizada no chão pela namorada do rapaz, que é lutadora de jiu-jitsu, até que a Polícia Militar chegasse ao local.

Conforme o relato do homem agredido, ele conheceu a suspeita e teria saído apenas uma vez com ela. E que, após isso, passou a ser perseguido e procurado insistentemente por mensagens via WhatsApp, Facebook e Instagram.

Além disso, a suspeita teria ainda mandado diversas mensagens em seu celular, ameaçando-o.

Ele diz que não sabe como a jovem conseguiu entrar em seu condomínio e que também teria danificado a porta de sua casa, escrevendo uma mensagem ofensiva.

Já a lutadora de jiu-jitsu contou que, assim que eles chegaram na casa do namorado, a suspeita correu em direção aos dois e os atacou com mordidas e arranhões. E por isso a lutadora diz que precisou imobilizá-la.

O BO ainda diz que o homem ficou com lesões nos braços, peito e joelho. Já a namorada dele ficou com marcas de mordidas e arranhões nos braços.

A garota foi presa e encaminhada para a Central de Flagrantes da Capital, onde foi autuada por lesão corporal, dano, violação de domicílio, ameaça e injúria.