DA REDAÇÃO



Um homem de 63 anos teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, em Cuiabá, por estupro de uma menina de 13 anos na cidade de Campo Grande (MS). A prisão foi efetuada nesta terça-feira (30), por policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf).

O suspeito, V.G.R, 63 anos, foi preso, no Jardim Europa, após troca de informações da Delegacia de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestro da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul com a Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá.

A investigação da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul revela que o suspeito, que é morador de Cuiabá, constantemente visita o primo em Campo Grande (MS), local em que ficava hospedado e também aproveitava para abusar sexualmente da menor, que mora com os pais e avó na mesma casa.

A menina relatou que, em uma das ocasiões, o suspeito mexeu em suas partes íntimas enquanto dormia. Em outra situação, estando ela e avó na casa, o suspeito a arrastou para um banheiro e novamente praticou atos libidinosos.

O caso só veio à tona após a menina escutar que ele iria novamente visitar a família, e decidiu contar à mãe, que denunciou o crime na Polícia Civil. Os abusos teriam ocorrido em 2017 e o mandado de prisão expedido em abril de 2019.

Em Cuiabá, o preso foi encaminhado à Gerência Estadual de Polinter para formalidades do cumprimento da ordem judicial. Ele aguardará determinação da Justiça para transferência a Campo Grande (MS), local que responderá pelo crime de estupro de vulnerável.