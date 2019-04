DA REDAÇÃO



Um tio acusado de estupro de vulnerável contra duas sobrinhas foi preso pela Polícia Judiciária Civil, na manhã desta terça-feira (30), no município de Porto Esperidião (326 km a Oeste), em cumprimento de mandado de prisão preventiva.

O.B., de 51 anos, teve a prisão decretada pela Justiça por abusar sexualmente de duas irmãs menores, com idades de 10 e 14 anos, respectivamente. O suspeito foi localizado em uma propriedade agrícola na região de fronteira, zona rural do município. Quando encontrado, ele trabalhava em um trator na fazenda, que fica na região de fronteira. O suspeito não esboçou reação.

As diligências iniciaram após a mãe das menores procurar o Conselho Tutelar em março, o qual acionou a Polícia Civil. De acordo com a vítima mais velha, desde os 10 anos de idade era molestada pelo tio.

A garota, que atualmente tem 14 anos, contou que um dia, na casa de sua avó e na ausência dela, o tio acariciou os seus seios e suas partes íntimas, bem como praticou conjunção carnal na irmã.

Entrevistadas na Delegacia de Polícia de Porto Esperidião, as duas meninas confirmaram com detalhes os abusos cometidos pelo tio. Elas também disseram que tinham medo de denunciar o agressor, pois eram ameaçadas de morte. As vítimas também foram submetidas a exames periciais para constatação dos fatos.

Com base no inquérito e indícios de autoria colhidos pela Polícia Civil, o Ministério Público representou pelo pedido de prisão preventiva do suspeito. A ordem de prisão foi decretada pela Justiça na segunda-feira (29) e cumprida nesta terça-feira (30), por policiais civis de Porto Esperidião, coordenados pelo delegado regional de Cáceres, Alex de Souza Cuyabano.

Conduzido à Delegacia de Porto Esperidião, O.B. foi interrogado e depois transferido para uma unidade prisional.