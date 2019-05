KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

Um homem identificado como D.A.A., de 33 anos, foi preso em flagrante depois de roubar uma casa e esfaquear uma pessoa na região do Porto, em Cuiabá, na noite de quarta-feira (1º).

De acordo com informações da Polícia Militar, uma viatura foi acionada para averiguar uma ocorrência de tentativa de homicídio na Avenida Ipiranga.

Chegando ao local, os policias encontraram a vítima R.R.R.P., 43 anos, com ferimentos nas costas e no braço direito causados por golpes de faca.

Ele relatou aos policias que D.A.A. furtou sua casa, na Rua Comandante Costa. A vítima conseguiu identificar o suspeito através das câmeras de segurança da residência e o seguiu.

D.D.A. foi encontrado sentado na calçada da Avenida Ipiranga, próximo a uma churrascaria. A vítima então ligou para a polícia para fazer a denúncia. O suspeito se sentiu ameaçado e então atacou o homem com uma faca.

Depois do ataque, ele fugiu pulando os muros de diversas casas da região. Instantes depois, foi localizado no quintal de uma residência na Rua Custódio de Melo, no Cidade Alta.

Ele foi preso e levado para a Central de Flagrantes de Cuiabá para o registro da ocorrência. Segundo informação da PM, não foi possível interrogar o suspeito, pois ele é mudo.

A vítima foi encaminhada para a Policlínica do Verdão, onde recebeu atendimento médico e liberado logo depois.

O caso será investigado pela Polícia Civil.