JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Uma garota de 22 anos foi presa pela Polícia Militar em Cuiabá, na noite desta quinta-feira (2), transportando ferramentas usadas em assaltos a banco. Ela confessou o crime e disse que estava levando os materiais para uma quadrilha no Rio de Janeiro.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a ação foi flagrada após a PM abordar um veículo, próximo ao Pantanal Shopping, com as mesmas características de um que havia sido roubado dias atrás.

Quando os policiais se aproximaram, o motorista disse que atuava em um aplicativo de corrida e estava levando a moça para a rodoviária.

Questionada, a jovem confirmou e apresentou os bilhetes da passagem. No entanto, os policiais decidiram fazer uma revista no carro.

Ao abrir a mala da suspeita, os policiais encontraram uma maleta bloqueadora de sinal e dois carregadores de bateria, usados geralmente em roubos e furtos a banco.

A garota então confessou a respeito do transporte e também relatou que não seria a primeira vez que fazia o serviço.

Ela contou que já havia levado um equipamento semelhante para uma quadrilha em Manaus (AM), onde os criminosos usaram em um assalto a banco. Pelo serviço, ela recebeu R$ 2 mil.

A jovem foi presa e encaminhada para a Central de Flagrantes da PM. O caso ainda deve ser investigado pela Polícia Civil.