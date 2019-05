DA REDAÇÃO



A Polícia Civil cumpriu mandado de prisão nesta sexta-feira (03) contra Adão Joasir Fontoura, apontado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) como autor do assassinato do empresário Wagner Florêncio Pimentel, 47 anos, no dia 9 de fevereiro desde ano.

O corpo do empresário foi encontrado no interior do seu veículo, um Renault Sandero de cor branca, na Avenida Brasília, no Jardim das Américas, em Cuiabá.

Adão e a sua esposa Dayane Pereira Pimenta foram apontados pela Polícia Civil como participantes do crime. Eles chegaram a ser presos em março, mas acabaram liberados.

A prisão de Adão ocorreu após denúncia recebida pela equipe da DHPP.

Relembre o caso

Wagner foi um dos alvos da Operação Crédito Podre, deflagrada pela Polícia Civil em 2017, que apurou fraudes na comercialização interestadual de grãos, com sonegação de mais de R$ 140 milhões em Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

O empresário foi encontrado morto dentro do seu carro, na esquina da Avenida Brasília com a Rua Montreal. Segundo o boletim de ocorrência, dentro do veículo, peritos da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) localizaram cinco cápsulas de munição calibre 9 mm.

Em março, a Polícia Civil cumpriu cinco mandados de prisão temporária e buscas e apreensões domiciliares. A ação fez parte operação denominada Retentium Mortale. Adão já havia sido preso temporariamente nessa ocasião.

Ele ainda tem passagem pela polícia por um homicídio em janeiro de 2002, que teve como vítima o médico César dos Santos Brambila.