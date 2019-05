A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência no Mapim

KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

Um homem identificado pelas iniciais W. N.P., 29 anos, foi preso na manhã deste sábado (04) depois de agredir a companheira no Bairro Mapim, em Várzea Grande. A vítima teve um ferimento na cabeça e um dos braços quebrado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima compareceu em uma base da PM com sangramento na cabeça e uma lesão no braço esquerdo, relatando que foi agredida pelo seu companheiro.

Segundo o depoimento da mulher, durante a madrugada, eles teriam ingerido bebida alcoólica e tiveram um desentendimento motivado por ciúmes. Ele a agrediu causando um corte na sua cabeça e ferindo seu braço.

A Polícia Militar então se deslocou até a residência da vítima e conseguiu localizar o suspeito durante ronda na região. Ele foi preso e levado até a Central de Flagrantes de Várzea Grande.

Logo depois da prisão do suspeito, a vítima foi levada até ao Pronto Socorro que Várzea Grande, onde foi atendida.

Ela levou quatro pontos no ferimento da cabeça e, após os exames, foi constatado que seu braço esquerdo estava quebrado. Ela permanece na unidade de saúde sob cuidados médicos.