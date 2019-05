Criança está internada no Pronto-Socorro de Cuiabá

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Uma criança de 4 anos está internada em estado grave no Pronto-Socorro de Cuiabá, após ter sido atacada por um cachorro da raça pitbull, no Bairro Alice Novacki, na Capital.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 16h40 do domingo (5) e foi o pai do menino quem acionou a Polícia Militar.

Segundo ele, a criança estava na frente da casa, quando o cachorro de seu vizinho escapou pela porta da frente e a atacou.

O homem relatou que o vizinho havia saído de carro e deixou o portão da sua residência apenas encostado.

O dono do pitbull foi detido e encaminhado para a Central de Flagrantes de Cuiabá para prestar esclarecimentos.

Já sobre a criança, os médicos disseram que ela tem lesões no couro cabeludo, contendo cortes extensos, com exposição do crânio e ferimentos na orelha esquerda.

O caso ainda deve ser investigado pela Polícia Civil.