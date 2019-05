DA REDAÇÃO



Policiais militares da Força Tática prenderam, na madrugada deste domingo (5), um homem que comercializava entorpecentes em frente à casa noturna Vozz Club, no Centro de Cuiabá.

De acordo com a PM, durante a abordagem foram encontadas porções de droga e dinheiro com o suspeito J.A.M.R., de 41 anos, que ainda teria oferecido suborno aos militares para não ser preso.

A denúncia foi feita por frequentadores da boate. Com as informações, os policiais que realizavam rondas nas proximidades da casa noturna conseguiram observar e identificar o suspeito, que ia várias vezes até os carros que estavam estacionados nas proximidades e voltava para o interior do estabelecimento.

Durante a abordagem ao suspeito, os policiais localizaram 17 comprimidos de ecstasy, dez porções de cocaína, 18 frascos de "loló" (lança-perfume caseiro), balança de precisão e dinheiro.

Diante do flagrante, os policiais conduziram o homem e o material apreendido à Central de Flagrantes. Ele foi autuado por tráfico de drogas e tentativa de suborno.