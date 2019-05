DA REDAÇÃO



Um homem foi preso acusado de estuprar a sobrinha de 11 anos no Bairro Jardim Jacarandá, em Várzea Grande. A mãe da vítima foi quem chamou a Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da criança contou que seu irmão cometeu violência sexual contra sua filha há dois anos, quando a menina ainda tinha 9, mas só foi descoberto agora quando, em conversa com uma das tias, ela contou sobre o crime.

A vítima confirmou o fato para a mãe, que decidiu procurar a Polícia Militar.

A viatura chegou às 17 horas na residência em que a mãe, a vítima e o acusado vivem com o restante da família. O suspeito se encontrava no local e negou as acusações.

Porém o rapaz foi encaminhado para a Central de Flagrantes.