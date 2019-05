Um dos mortos no confronto é observado por policiais no Atacadão

BIANCA FUJIMORI E VITÓRIA GOMES

DA REDAÇÃO

Uma tentativa de assalto a um carro-forte da empresa Brinks, no supermercado Atacadão, no Bairro Tijucal, em Cuiabá, deixou dois mortos e um ferido na tarde desta sexta-feira (10).

A Polícia Civil confirmou que os mortos eram assaltantes, assim com o ferido.

Os bandidos estavam armados com fuzis e trocaram tiros com os seguranças da empresa Brinks, no setor de hortifrúti, ao lado dos caixas eletrônicos, segundo relato de um jornalista que estava no local.

O início do tiroteio gerou pânico em muitos clientes; várias pessoas se refugiaram no setor de estoque do supermercado.

