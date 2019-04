DA REDAÇÃO



O Governo do Estado nomeou, nesta semana, seis servidores para integrarem um grupo de trabalho responsável por recuperar valores pagos indevidamente a aposentados e pensionistas.

O grupo, nomeado em portaria conjunta da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), Controladoria-Geral do Estado e MT Prev - a Previdência dos servidores estaduais - deverá montar um manual de procedimentos para recuperação desses valores, uma vez que, atualmente, a demora na remessa do processo com todas as formalidades exigidas pelo agente financeiro oficial diminui consideravelmente as chances de sucesso do Estado de reaver o ativo.

O prazo dado ao grupo para elaboração ao manual é de 45 dias.