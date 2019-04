O ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, durante evento no Tribunal de Contas do Estado

O ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (sem partido), tomou emprestado um termo já usado por Pedro Taques (PSDB) para elogiar as medidas adotadas pelo governador Mauro Mendes (DEM), já no início da gestão, visando a recuperação do equilíbrio fiscal do Estado.

"O governador não se candidatou à miss simpatia. Se tivesse se candidatado, não teria aprovado as medidas", afirmou, lembrando o termo frequentemente usado por Taques para dizer que não tinha intenção de ser simpático.

O ex-governador capixaba afirmou que as decisões impopulares tomadas pelo democrata serão eficientes a médio prazo, garantindo a retomada de investimentos.

Hartung - que foi considerado um dos melhores governadores do País e participou de um evento sobre equilíbrio fiscal ontem no TCE - ainda frisou que um gestor "precisa sair do caminho fácil, que é a demagogia", e agir para ter resultados positivos.

"O gestor que assim age lá na frente será compreendido”, ressaltou.