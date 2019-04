DA REDAÇÃO



O vereador Delegado Marcos Veloso (PV) é o novo presidente da CPI da Santa Casa de Misericórdia.

Ele assume o posto no lugar do vereador Toninho de Souza (PSD), que deixou temporariamente a Câmara para ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa, com a licença do deputado Eduardo Botelho (DEM).

A resolução foi publicada no Diário Oficial de Contas da sexta-feira (26).

A CPI investiga a atual condição financeira do hospital filantrópico, que, atolado em uma dívida superior a R$ 100 milhões, interrompeu as atividadades em março.