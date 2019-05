DA REDAÇÃO



O procurador-geral de Justiça José Antônio Borges afirmou que o Ministério Público Estadual ampliou sua rede de atuação e deixou de somente denunciar crimes. Com sua atuação no Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), Borges diz que o órgão passou a ajudar mais o Governo do Estado.

“O Ministério Público deixou de ser só denunciador dos crimes para trabalhar em conjunto com todas as instituições para fazer a recuperação de recursos. O que interessa, principalmente para o Estado, é que se recupere ativos para gente poder ter escola e Saúde”, afirmou, durante coletiva de imprensa em que o governador Mauro Mendes anunciou o reforço na equipe do Cira.

