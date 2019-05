DA REDAÇÃO



O governador Mauro Mendes (DEM) republicou, nesta terça-feira (30) no Diário Oficial do Estado, o ato que nomeia os membros do Conselho Estadual de Cultura.

A republicação foi necessária porque no ato anterior houve um erro quanto a um dos componentes.

O ato de março colocava José Paulo da Mota Traven como suplente, mas ele é titular.

O Conselho Estadual de Cultura é o órgão consultivo responsável por estabelecer prioridades e políticas para o setor.

Veja a composição do conselho:

- Allan Kardec Pinto Acosta Benitez - titular

- José Paulo da Mota Traven - titular

- Ahmad Afif Jarrah - suplente

-Lecticia Auxiliadora Figueiredo Oliveira - titular

-Waner Belmiro Teixeira Silva - Suplente - Demárico Eurides Guimarães - titular

- Diego Tenório dos Santos - suplente