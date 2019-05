DA REDAÇÃO



A primeira-dama Vírginia Mendes compartilhou em suas redes sociais um vídeo em que o esposo, o governador Mauro Mendes (DEM), aparece se declarando para ela.

Na gravação, ele cantarola trechos da música “Seu amor ainda é tudo”, que ficou conhecida na voz da dupla João Mineiro e Marciano.

“Como é bom ser surpreendida por quem amamos! Ontem, @mauromendesoficial chegou de mansinho e me surpreendeu cantando pra mim durante o aniversário de 50 anos do nosso amigo Paulo. Festa linda, família abençoada!”, escreveu a primeira-dama, na legenda do vídeo.

Veja a publicação: