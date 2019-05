DA REDAÇÃO



A senadora Selma Arruda (PSL) disse ter se surpreendido positivamente no Senado, sobretudo com a capacidade intelectual de alguns nomes consagrados no Parlamento.

“Os senadores são pessoas extremamente inteligentes, independentemente de ideologia ou de comportamento, como o Álvaro Dias (Podemos/PR). Esses dias eu disse a ele que se não tivesse votado no Bolsonaro, teria votado nele”, disse a senadora, na entrevista que deu ao MidiaNews na semana passada. “Sou super-fã e hoje é meu colega. Me sinto como um Fusquinha que foi parar no meio de um monte de Ferrari”.