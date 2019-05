DA REDAÇÃO



A reitora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Myrian Thereza Serra, rebateu as críticas que as universidades federais têm recebido nas redes sociais e de alguns agentes políticos. Em conversa com a imprensa, nesta semana, ela negou que o espaço seja usado para “baderna” e “doutrinação da esquerda”.

“Isso é um desconhecimento do que é uma universidade e como funciona. Uma universidade é um espaço plural, onde tem a liberdade de expressão. Então, é muito natural que na universidade, cada professor, estudante ou técnico tenha sua opinião a respeito de cada situação no Brasil. E a universidade é um espaço de respeito e democracia, onde as opiniões diversas são estimuladas. É um espaço de liberdade. E nessa liberdade temos a compreensão que o contraditório deve estar presente”, disse.