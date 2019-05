DA REDAÇÃO



A reitora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Myrian Thereza Serra, criticou a situação do Ministério da Educação no Governo Jair Bolsonaro. Segundo ela, a Pasta sofre com uma instabilidade, por conta de uma suposta disputa política e entra e saí de ministros e membros de secretariado.

“É um problema de gestão interna. Provavelmente, são grupos políticos que estão disputando esse espaço, que não conseguiram se entender. Já estamos terminando o primeiro semestre e toda a política de educação está sendo afetada no Brasil. Eles ainda não conseguiram falar com a sociedade, com as universidades, qual é sua política de educação ao País”, afirmou.

“Segundo, quem são os gestores que nós iremos dialogar. A cada momento a gente recebe uma portaria do Diário da União dizendo que o grupo anterior já não é mais. Então, não é só troca de ministro, envolve também secretário-executivo, secretário de pasta. Então, é um ministério muito instável”, disse.