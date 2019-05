O deputado estadual Valdir Barranco, atual presidente do PT em Mato Grosso

DA REDAÇÃO



As diversas correntes existentes dentro do PT de Mato Grosso se preparam para lançar candidaturas para o comando do partido. A disputa ocorre em setembro.

Atualmente, o deputado Valdir Barranco, membro da corrente Construindo um Novo Brasil (CNB), preside a sigla.

Este é o mesmo grupo dos ex-deputados Carlos Abicalil e Ságuas Moraes. Eles devem tentar permanecer no poder. Entretanto, outras correntes almejam a presidência, entre elas os grupos da candidata derrotada à Câmara Federal Edna Sampaio e o do deputado estadual Lúdio Cabral.

A definição do comando do PT será fundamental nas discussões sobre candidaturas às prefeituras em 2020.