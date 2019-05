DA REDAÇÃO



Irritado com as declarações da senadora Selma Arruda (PSL) - dizendo que ele não teria viabilidade eleitoral em Cuiabá -, o ex-deputado federal Victório Galli (PSL) sugeriu que a parlamentar estaria cuspindo no próprio prato em que comeu ao criticar seu conservadorismo.

Em nota enviada ao MidiaNews, Galli disse que a senadora também se elegeu “em cima da plataforma conservadora”.

“Poderia alegar surpresa diante da declaração da senadora, pois ela deveria saber que o eleitorado do Bolsonaro é, na sua imensa maioria, conservador; e este foi o eleitorado que dedicou o voto nos candidatos do PSL por todo o Brasil, inclusive na senadora Selma”, disse.

