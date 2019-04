O Fusca: um clássico. Um clássico é tudo aquilo que serve como modelo ou referência. Foi o desejo e a aspiração de inúmeras gerações. Eu tive o prazer e a satisfação de ter três exemplares

A mecânica era simples e o motor não tinha mistérios. Se falhasse ou pifasse cada motorista era um mecânico de ocasião que o consertava imediatamente. Troca as válvulas! Troca os fusíveis! Desentupir o carburador! A bateria pifou, dá um tranco e toca em frente! Ele enfrentava heroicamente as estradas esburacadas, os cruéis lamaçais e as poças de água das chuvas. Era a prova de água, com a sua lataria inteiriça, com o motor atrás. Segura no acelerador e toca em frente! Tombar não tombava. Desafio quem já viu um fusca de barriga para cima. Era pau pra toda obra!

Todos sabiam o que fazer e como tudo funcionava. Tudo era fruto da vida simples e sem mistérios de uma época que passou.

O que estou fazendo aqui deslocado no tempo e no espaço, como um fusca velho estragado, sem peças de reposição, sem conserto e sem perdão. Não tinha e não tenho a noção nem a dimensão de como tudo passou tão rápido!

E de repente fui (s) despejado (s) na pressa e no frêmito do futuro! O carro virou um mistério onde tudo é lacrado e compacto. Se o carro pifar, pifou! Estar-se simplesmente no mato sem cachorro! O carro não pega! Nem pensar em dar um tranco! Tudo se transformou. Sinto-me como se tivesse com uma bocha na mão sem saber onde e o que pintar. Até a vida privada ficou pública, pois nada escapa da era digital com a sua velocidade absurda.

A vida automatizou e fui, fomos despojados das nossas simplicidades, receios e crenças. A conversa descontraída se foi, pois a velocidade da vida contemporânea encarregou-se de afastar os amigos. E a solidão é uma ingrata companhia entre as paredes deste estéril apartamento.

Onde já se viu.... Carro andar sem chofer.... Pagar conta sem caixa e dinheiro sonante! É o mistério insondável da era digital! Enfim, estou perdido e sem saber bem o que fazer com os botões digitais da Internet, Facebook, WhatsApp...? Os filhos me acham ultrapassado, não querem me ouvir e passam o tempo todo ligados numa máquina digital.

Esta é a penúltima estação! A partida será breve! O bilhete da passagem é somente de ida! Irei, para a irrisão do nada, sem romantismo, apelo, flor, nem vela e sem, ao menos, uma fita amarela gravada com o nome dela, pois ela me abandonou.

P.S. O carro mais vendido do mundo foi concebido na Alemanha Nazista, a mando de Hitler, que sonhava com um carro barato e acessível para a população, mas que somente passou a ser fabricado, em escala comercial, a partir de 1945. Foi o primeiro carro fabricado no Brasil, a partir de 1959. O carro do povo parou de ser fabricado aqui, no ano de 1986. Foi relançado em 1993, por sugestão do ex-presidente Itamar Franco. E seu último exemplar chegou ao mercado no de 1996.

RENATO GOMES NERY é advogado.