DA REDAÇÃO



As inscrições para a 12ª edição do Prêmio Professores do Brasil começaram nesta terça-feira (16.04) e vão até dia 31 de maio. Podem participar professores da rede pública de todo o país.

Para participar, o docente deve elaborar um relato de algum projeto, ideia, estudo, atividade ou até mesmo de uma aula que tenha feito durante o ano de 2018.

A comissão julgadora avaliará aspectos como criatividade, relevância, colaboração para a sociedade e recepção dos alunos. Pela primeira vez, a premiação nacional ocorrerá em Cuiabá, no dia 28 de novembro.

Neste ano, os inscritos disputam seis categorias gerais: desde a educação infantil ao ensino médio. Além da inscrição nas categorias gerais, o professor também pode optar por concorrer a uma das premiações em temáticas especiais.

Os professores poderão escolher cinco temáticas: esporte como estratégia de aprendizagem; uso de tecnologias de informação e comunicação (TICs) no processo de inovação educacional; educação empreendedora; criação e produção de linguagens de mídia por professores e estudantes no ensino fundamental e médio, além de aprendizagem criativa.

Ha três categorias de prêmios: regional, estadual e nacional. Na categoria nacional, seis vencedores serão premiados com R$ 8.000,00, um troféu e uma viagem de estudo.

As inscrições ocorrerão somente pelo portal do prêmio premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br