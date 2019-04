KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

Um homem identificado como Valdir de Almeida, de 42 anos, morreu depois que o VW Golf que dirigia bateu em uma Toyota Hilux SW4 na BR-163, em Sinop (a 480 km de Cuiabá) na noite desta sexta-feira (19).

De acordo com informações da Rota do Oeste, concessionária que administra o trecho, uma equipe foi acionada por volta das 19h17 para atender uma ocorrência na rodovia, próximo ao trevo que dá acesso ao município de Cláudia.

O Golf estaria seguindo em direção a cidade de Itaúba, enquanto a Hilux estaria transitando sentido Sorriso.

A equipe de resgate chegou ao local onde o carro de passeio bateu de frente com a caminhonete. Com o impacto, os carros saíram da pista e o motor do Golf chegou a se desprender do chassi do carro.

Valdir foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional de Sinop em estado grave, porém não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada deste sábado (20). A motorista da Hilux, que não teve a identidade divulgada, saiu ilesa.

O Golf ficou completamente destruído. O assoalho chegou a se partir e uma das rodas se desprendeu do eixo. A caminhonete ficou com a parte frontal danificada.

A Polícia Rodoviária Federal está apurando as causas do acidente.