Alunos do 3º ano do 1º ciclo da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Filogônio Correia, do bairro Campo Velho, participaram nesta semana de uma aula de campo no Aeroporto Internacional de Cuiabá - Marechal Rondon, em comemoração aos 300 anos de Cuiabá.

A aula faz parte do Projeto “Campo Velho e os voos continuam”, que resgata partes da história da cidade.

A iniciativa tem uma explicação, a escola está localizada no bairro em que aconteceu o primeiro pouso de avião em Cuiabá, no dia 29 de março de 1929, num campo improvisado.

“Resolvemos realizar esse projeto para que as crianças conhecessem mais sobre o primeiro pouso de um avião em Cuiabá que aconteceu nosso bairro. Os alunos do 3º ano estão fazendo a parte do primeiro pouso, então solicitamos uma visita ao aeroporto”, explicou a diretora da escola Inês Ehrenbrienk.

Esta é a segunda turma da unidade educacional a fazer a visita. No dia 5 de abril, outra turma participou da aula de campo. A diretora Inês relembra que ao chegar ao aeroporto, os alunos foram recepcionados no auditório da Superintendência, onde assistiram a uma apresentação sobre a história do aeroporto e receberam gibis da Turma da Mônica com foco na aviação.

Em seguida, entraram na área operacional, onde visitaram a Seção contra Incêndio (SCI). Lá, tiveram uma explicação sobre como funciona e participaram de uma simulação de incêndio.

“Os alunos visitaram também o Centro Integrado de Operações Aéreas (CIAOPER), onde puderam conhecer os aviões e os helicópteros da corporação e a função de cada um deles, além disso, as crianças puderam entrar no helicóptero”, acrescentou Inês. Depois, foi a hora de conhecer uma aeronave utilizada em voos comerciais e simularam um embarque, entraram na cockpit (cabine do Piloto). Pelo Finger, ponte que faz ligação entre o terminal de aeroporto e o avião, foi simulado o desembarque.

Nessa aula de campo, participaram 60 alunos divididos em duas turmas.

“A experiência foi maravilhosa, as crianças ficaram extasiadas de tanta alegria. É gratificante para nós educadores podermos proporcionar momentos como esses para os nossos alunos. Com certeza ficará na memória deles por muito tempo”, destaca Inês.

A culminância do projeto será apresentada para a comunidade no final do mês de abril.