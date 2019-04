DA ASSESSORIA



Uma nova medicina nasce da tecnologia – a Telemedicina. Tanto que, no dia 16 de maio, o professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e chefe da disciplina de Telemedicina, Chao Lung Wen, irá ministrar a palestra de abertura sobre “Telemedicina e a Saúde Conectada” no “4º Simpósio do Hospital Santa Rosa em Gestão Hospitalar” – que será realizado no hotel Deville, em Cuiabá.

Promovido pelo Santa Rosa, o evento tem como foco reunir gestores da área de saúde, empresários do segmento, médicos e estudantes de medicina em prol de apresentar informações que visem ampliar as relações comerciais, humanas, sociais e tecnológicas.

Em sua quarta edição, o simpósio traz como tema central “Telemedicina – Uma Agenda Necessária para o Brasil”. O evento segue até o dia 17 de maio.

Considerado um dos maiores estudiosos do tema no Brasil, Chao Lung Wen tem experiência em Telemedicina e Telessaúde, Teleducação Interativa, Tecnologias Educacionais Interativas, Teleassistência e em Objetos de Aprendizagem e Pesquisa Multicêntrica. Membro da Câmara Técnica de Informática e Saúde do Conselho Federal de Medicina (2015- 2018), Chao já ocupou o cargo de presidente do Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telessaúde (2006-2013) e é coordenador-responsável pelo Programa Jovem Doutor Redes.

Para aprofundar a discussão sobre as possibilidades que a Telemedicina abre para o aprimoramento da assistência na área da saúde, a palestra terá coordenação do presidente da Federação Internacional de Hospitais (IHF), Francisco Balestrin.

No dia 16 de maio, a programação também apresentará o talk show “Dilemas Éticos e Legais”, com moderação do fundador da Pronep, Josier Vilar; e presença do professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina; do diretor-executivo da Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp), Marco Aurélio Ferreira, e do advogado Alex Sandro Sarmento Ferreira.

Enquanto que a abertura do simpósio contará com a presença do diretor presidente do Grupo Santa Rosa, José Ricardo de Mello; do conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Guilherme Antônio Maluf; presidente da IHF, Francisco Balestrin; do presidente do Conselho de Administração da Anahp, Eduardo Rahme Amaro; do secretário de saúde do Estado de São Paulo, José Henrique Germann Ferreira; e do superintendente de Serviços Ambulatoriais e Comercial do HCor, Ary Ribeiro.

SERVIÇO

As inscrições para o “4º Simpósio do Hospital Santa Rosa em Gestão Hospitalar” podem ser feitas até o dia 12 de maio por meio do site http://www. hospitalsantarosa.com.br . Mais informações pelo telefone (65) 3618-8470.

ACREDITAÇÃO

Com mais de duas décadas, o Santa Rosa é o único hospital de Mato Grosso certificado pela Acreditação Canadense, nível Diamond – uma das principais certificações de qualidade em saúde no mundo.

A instituição também é certificada em Excelência, Nível III, pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) e em Nível 6 da EMR Adoption Model (EMRAM) pela Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) Analytics.