DA REDAÇÃO



No domingo (28), o Shopping 3 Américas encerra as comemorações ao tricentenário de Cuiabá. Para homenagear a capital mato-grossense, o shopping mais cuiabano da cidade promove a apresentação gratuita do Grupo Flor Ribeirinha, com a adaptação do espetáculo Mato Grosso Dançando o Brasil, renomeado para Cuiabá Dançando o Brasil.

O show acontece na Praça de Alimentação do Shopping a partir das 16h.

Para o diretor-executivo do grupo, Jeferson Guimarães Rosa, essa apresentação é uma forma de presentear o povo cuiabano.

“Nós queremos levar da melhor forma a mensagem da cultura popular brasileira com a nossa dança, com o Siriri e o Cururu. E mostrar o que nós estamos fazendo no Brasil e no mundo, exibindo a nossa cultura com orgulho e muita alegria”, afirma Rosa. Em 2017, o Grupo Flor Ribeirinha venceu o Festival Internacional de Arte e Cultura, realizado em Istambul, na Turquia, com o espetáculo "Mato Grosso Dançando o Brasil" e levou para todo o mundo a beleza da cultura cuiabana.

Segundo a presidente da Associação de Lojistas do Shopping 3 Américas, Acilene Clini, finalizar as comemorações dos 300 anos de Cuiabá com o Grupo Flor Ribeirinha é celebrar as tradições culturais da capital mato-grossense. “Será uma apresentação única, uma homenagem a nossa querida capital, que a sociedade cuiabana vai poder assistir gratuitamente”, afirma Acilene.

Além dessa bela apresentação, ainda no domingo, tem a Oficina Dançando o Siriri, também na Praça de Alimentação, com duas turmas disponíveis de até 20 pessoas, às 16h e às 17h, com inscrições a partir das 15h. Já no sábado (27/04), acontece a Oficina Contemplativa de confecção da Viola de Cocho cuiabana. A atividade será conduzida por artesãos da comunidade de São Gonçalo, das 16h às 16h40, na Cúpula do Shopping 3 Américas.

A Associação Cultural Flor Ribeirinha trabalha há mais de 25 anos no resgate, na manutenção, na proteção e na difusão da cultura popular, sobretudo o Siriri e Cururu, bem como outras formas de expressão da cultura regional.

Serviço

Cuiabá 300 anos

Data: 27 de abril

Local: Cúpula do Shopping 3 Américas

Horário: das 15h às 17h40

Data: 28 de abril

Local: Praça de Alimentação do Shopping 3 Américas

Horário: das 15h às 17h40