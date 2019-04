BRUNA BARBOSA

O novo diretor da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, Luís Felipe Saboia, denúnciou o "sumiço" de equipamentos em setores da unidade filantrópica. De acordo ele, o local está “limpo”.

A denúncia foi feita por meio de uma postagem na rede social Facebook.

Na publicação, Saboia ainda afirma que uma inspeção será realizada no local nessa terça-feira (23) após denúncias de “rapinagem” no hospital.

De acordo com ele, equipamentos como tomógrafo, raio-x e mesas radiológicas teriam desaparecido do centro cirúrgico.

"Dia 23.04.19 vou inspecionar o Centro Cirúrgico. Existem denúncias de rapinagem no Centro Cirúrgico, principalmente em nossas preciosas caixas cirúrgicas. No Centro Radiológico sumiram os equipamentos, tomográfo, raio-x, mesas radiológicas, etc. Está limpo, isto é, sem equipamentos", publicou Saboia.

O médico Augusto Aurélio de Carvalho, integrante da comissão instituída recentemente para comandar o hospital, disse ao MidiaNews que, ate o momento, o furto não foi comprovado.

"Não houve furto, o que temos é uma denúncia de que alguns equipamentos ‘saíram’ da Santa Casa”, explicou o médico.

De acordo com ele, uma das hipóteses é que os equipamentos sejam de propriedade de algum dos médicos que atuam no centro cirúrgico.

“Por exemplo, sou cirurgião e tenho meu material, que deixo no centro cirúrgico. Como o hospital está parado, pego meu material e levo para operar em outros hospitais. É isto que imaginamos que tenha ocorrido”, contou Augusto Aurélio de Carvalho.

O membro da comissão da Santa Casa afirmou que, mesmo sabendo da possibilidade de serem equipamentos de uso pessoal, a direção confeccionará um inventário a partir dessa terça-feira (23).

“Mesmo sabendo dessa possibilidade, faremos um inventário sobre isso. Vamos investigar, por enquanto é só denúncia. Esse inventário será feito e divulgado por meio de nota”, disse.

Publicações no Facebook

Antes de relatar o "sumiço" dos equipamentos do centro cirúrgico, o atual diretor da Santa Casa também fez uma publicação culpando a antiga gestão da unidade filantrópica. Na postagem, Saboia diz a direção anterior foi "irresponsável, perdulária e temerária".



De acordo com ele, a própria gestão teria levado a "instiuição bicentenária" à uma bancarrota fiscal.

"Estou triste, decepcionado. Em quatro dias na Santa Casa de Cuiabá, como presidente da Comissão Gestora, algo morreu em meu coração. Uma gestão irresponsável, perdulária, temerária. Levaram a Santa Casa de Cuiabá a divídas impagáveis. A velha instituição bicentenária foi levada à uma bancarrota fiscal. Fazer o que?", questionou o diretor na postagem.

